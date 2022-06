EFE/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

Pelo menos dez pessoas morreram quando um míssil russo atingiu nesta segunda-feira um centro comercial em Kremenchuk, cidade do centro da Ucrânia, de acordo com informações das autoridades locais.

O ataque russo também deixou pelo menos 40 feridos, dos quais cerca de 20 tiveram que ser hospitalizados, embora as equipes de resgate continuem no trabalho de extinção do fogo e procurar possíveis vítimas entre os escombros.