Pelo menos seis pessoas morreram, incluindo uma mulher, após o ataque a tiros em um centro de reabilitação para dependentes químicos na manhã desta segunda-feira em um bairro do município de Tlaquepaque, no estado de Jalisco, no México.

A Procuradoria-Geral de Jalisco confirmou em comunicado que o ataque foi realizado por volta da meia-noite por um grupo de pessoas armadas que deixou quatro homens e uma mulher mortos no local, enquanto outra pessoa morreu quando foi transferida para um hospital.