29 out 2020

EFE Riad/Paris 29 out 2020

As forças de segurança da Árabia Saudita prenderam nesta quinta-feira um cidadão que atacou, com um objeto cortante, um segurança do consulado da França na cidade de Jidá, provocando um leve ferimento, informou a agência oficial "SPA".

A polícia da província de Meca "prendeu um cidadão que atacou um segurança do consulado francês com um objeto pontiagudo e ficou levemente ferido", disse a "SPA", sem fornecer mais detalhes.

O porta-voz da polícia de Meca, Mohammed al Ghamdi, garantiu que o cidadão detido tem mais de 30 anos de idade, embora não tenha sido identificado, e que "foram tomadas medidas legais contra ele", sem dar mais detalhes.

Além disso, indicou que o segurança foi transferido ao hospital para receber o tratamento necessário.

Segundo nota da embaixada da França na Arábia Saudita, a vida do segurança não corre perigo.

A missão também apelou aos franceses na Arábia Saudita para aumentarem sua vigilância.

A França condenou o ataque a seu consulado e expressou sua confiança nas autoridades sauditas para esclarecer o ocorrido.

"A embaixada francesa condena veementemente este ataque contra uma legação diplomática que nada pode justificar", disse a embaixada do país na Arábia Saudita.

O comunicado diz que o criminoso foi detido pelas autoridades sauditas e expressou seu apoio ao funcionário e "expressou sua confiança nas autoridades sauditas para esclarecer este ataque e garantir a segurança das empresas e da comunidade francesa no país".

Este ataque ocorre em meio a uma onda de condenações contra o uso e defesa das caricaturas do Profeta Maomé, após o assassinato de um professor na França que as usou em uma de suas aulas em uma escola secundária.

Além disso, o ataque ao consulado ocorreu no mesmo dia em que três pessoas foram assassinadas em um atentado terrorista a Basílica de Notre-Dame, no centro de Nice, na Riviera Francesa, segundo o prefeito da cidade, Christian Estrosi.