As autoridades do Afeganistão anunciaram o fim do ataque contra o escritório de um partido aliado do presidente do país, Ashraf Ghani, na capital Cabul, no qual morreram sete pessoas - quatro delas insurgentes - e outras 20 ficaram feridas.

O ataque contra o escritório do partido Afeganistão Verde, do ex-chefe de Inteligência Amrullah Saleh e candidato a vice-presidente na chapa de Ghani, aconteceu no dia de abertura da campanha para as eleições presidenciais de 28 de setembro.