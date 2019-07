O suposto autor do incêndio em um estúdio de animação no Japão que matou pelo menos 34 pessoas, realizou o ataque motivado por seu ressentimento em relação a essa empresa por supostamente ter roubado uma ideia sua, de acordo com informações divulgadas neste sábado pelas autoridades locais.

O suspeito de ter provocado o incêndio é um homem identificado pela polícia como Shinji Aoba, de 41 anos, que permanece internado sob custódia policial após sofrer queimaduras ao jogar gasolina no edifício.