O ataque talibã deste sábado a um hotel na província de Badghis, no oeste do Afeganistão, terminou após cinco horas de combates com 11 mortos, entre eles três insurgentes, e um número indeterminado de feridos.

O ataque começou no início da tarde, quando vários insurgentes suicidas entraram em um hotel na capital provincial Qal'eh-ye Now e começaram a disparar de maneira indiscriminada contra as pessoas.