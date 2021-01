Ao menos 40 soldados da Síria e milicianos aliados do governo de Bashar al Assad morreram e 37 ficaram feridos na madrugada desta quarta-feira em um novo ataque aéreo de Israel contra a província de Deir ez-Zor, no leste do país árabe, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

A ONG, com sede no Reino Unido, afirmou em comunicado que nove dos mortos são membros do Exército sírio e que os 31 restantes são combatentes de nacionalidade estrangeira afiliados a milícias pró-Irã.