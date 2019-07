Pelo menos 40 pessoas morreram em um ataque aéreo supostamente cometido pelas forças sob o comando do marechal Khalifa Hafter que atingiu um centro de detenção de migrantes na cidade de Tajoura, na Líbia, informou o Governo do Acordo Nacional (GAN), tutelado pela ONU e que disputa o controle do país com o militar.

O bombardeio, cometido por caças F-16, aconteceu no início da noite e deixou também mais de 80 feridos, ainda de acordo com o governo baseado em Trípoli.