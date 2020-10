27 out 2020

EFE Peshawar (Paquistão) 27 out 2020

Um ataque com bomba realizado nesta terça-feira contra uma escola religiosa matou pelo menos oito estudantes e deixou outros 110 feridos na cidade de Peshawar, no noroeste do Paquistão.

"Uma aula sobre o Alcorão estava sendo ministrada quando a explosão ocorreu. Os explosivos estavam dentro de um saco que alguém levou para dentro da instituição de ensino", disse o porta-voz da polícia de Peshawar, Faiz Khan, à Agência Efe.