Pelo menos 23 pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas em um ataque com coquetéis molotov contra um bar em Coatzacoalcosno, no sul do México, informaram veículos de imprensa nesta quarta-feira.

A Procuradoria Geral do México anunciou que está realizando as primeiras investigações e mantém contato com autoridades locais para eslarecer os fatos, que aconteceram no estado de Vera Cruz.