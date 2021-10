Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas em um ataque perpetrado dentro de um trem em Tóquio por um homem com uma faca, que também colocou fogo em um líquido inflamável dentro do vagão, no dia em que o Japão realiza suas eleições gerais.

O fato aconteceu na linha suburbana de Keio, no altura da estação de Kokuryo (oeste da capital), por volta das 20h (horário local, 8h de Brasília) deste domingo, justamente no momento em que os centros de votação fecharam para as eleições para a Câmara Baixa do Parlamento japonês.