Um ataque cometido na quinta-feira passada contra um funcionário da prisão de segurança máxima de HMP Whitemoor, no leste da Ingleterra, está sendo tratado como um atentado terrorista, informou a Polícia Metropolitana de Londres.

De acordo com as autoridades, a vítima, que foi transferida ao hospital e já recebeu alta, sofreu ferimentos na cabeça e no pescoço causados por armas com lâminas.

Outros quatro funcionários ficaram feridos durante o incidente, que terminou quando os responsáveis pela segurança conseguiram render os dois agressores, que carregavam explosivos falsos. Durante o ataque, gritos de "Allahu Akbar" (Alá é maior) foram ouvidos, de acordo com a "BBC".

Em comunicado, a polícia relatou que os dois agressores usavam "cintos com vários elementos presos" e que "as circunstâncias em torno deste incidente" motivaram a unidade antiterrorista da Polícia Metropolitana de Londres a assumir a investigação.

Os agressores permanecem na prisão, não foram feitas mais detenções e as autoridades descartaram quaisquer outras ameaças.

"O incidente foi contido e tratado rapidamente. De acordo com as nossas investigações até agora, não há nada que sugira uma ameaça contínua dentro ou fora do sistema penitenciário ligada ao incidente de ontem", explicou a polícia.

A Associação de Oficiais de Prisões informou em comunicado que o trabalhador foi atacado por trás por volta das 9h, enquanto as celas estavam sendo destrancadas, e os agressores tentaram colocá-lo em um armário que tinha acabado de ser aberto. Três agentes penitenciários e uma enfermeira, também foram feridos - a maioria no rosto - quando tentaram ajudar o colega.

Segundo a "BBC", um dos autores do ataque é Brusthom Ziamani, de 24 anos, que cumpre pena por preparar um ato terrorista (tentativa de decapitar um soldado) em 2015 e teria atuado com outro prisioneiro que cumpre uma pena por um crime violento.

A prisão de segurança máxima HMP Whitemoor está atualmente ocupada por mais de 400 prisioneiros, alguns considerados de alto risco, em três módulos.