Mais de 50 prisioneiros de um centro de detenção dos rebeldes houthis do Iêmen morreram neste domingo após ataques da coalizão árabe liderada pela Arábia Saudita contra a cidade de Dhamar, que fica ao sul de Sana, a capital do país.

O porta-voz do Ministério da Saúde do governo rebelde do Iêmen, Yusuf al Haderi, disse à Agência Efe que 170 detentos eram mantidos no local. Segundo ele, a prisão foi atingida por mais de sete mísseis disparados pela coalizão árabe. Mais de 50 corpos já foram recuperados debaixo dos escombros, e os outros 100 prisioneiros foram levados a hospitais.