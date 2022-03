Um ataque realizado nesta segunda-feira das forças da Ucrânia contra a região separatista de Donetsk, no leste do país, resultou na morte de, pelo menos, 23 pessoas, segundo informaram veículos de comunicação russos, que citam fontes das autoridades locais.

De acordo com as fontes, ao menos, uma criança morreu pela ação em que foi utilizado um míssil Tochka-U, que é do tipo de fragmentação. A informação foi dada pelo líder da autoproclamada república de Donetsk, Denis Pushilin.