Pelo menos 46 pessoas foram mortas em território Irumu, no nordeste da província de Ituri, na República Democrática do Congo, após um ataque atribuído a rebeldes ugandeses das Forças Democráticas Aliadas (ADF), informaram as autoridades locais.

O ataque ocorreu nesta quinta-feira e, de acordo com fontes da sociedade civil local citadas pelo portal congolês "Actualité", mulheres e crianças estavam entre os civis mortos.