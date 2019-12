Ao menos sete pessoas morreram neste domingo após a detonação de um carro-bomba em um hotel na cidade de Galcaio, na região central da Somália, que hospedava no momento do atentado integrantes da cúpula militar do país.

Segundo a polícia local, o veículo explodiu do lado de fora do hotel, antes de atingir o alvo planejado pelos terroristas. Ainda assim, o ataque deixou sete vítimas entre civis e soldados.

Estava no hotel o recém-nomeado chefe das tropas terrestres do Exército Nacional da Somália, general Abdihamid Mohamed Dirir. Ele havia ido para Galcaio, capital da reunião de Mudug, em uma missão de paz para intervir em um conflito local que já matou dezenas de pessoas desde o início de dezembro.

Segundo o jornal "Garowe", o grupo terrorista Al Shabab reivindicou a autoria do atentado. Vinculado à Al Qaeda desde 2012, a organização controla parte do território da Somália e quer instaurar um Estado islâmico de orientação wahabista no país.