Um ataque contra um ônibus, atribuído ao Estado Islâmico (EI) e realizado nesta terça-feira, deixou 29 mortos e outras oito pessoas feridas, em uma rodovia que liga as províncias de Deir al Zur e Homs, na Síria.

Uma fonte militar, que pediu para não ser identificada, informou à Agência Efe que as vítimas são civis e que o ataque foi realizado por remanescentes do EI na região de Kobajjep, no centro do território sírio, onde ainda acontecem confrontos com as tropas leais a Bashar al-Assad.

De acordo com informações preliminares, a maioria dos feridos está em estado grave, com queimaduras em terceiro grau ou ferimentos provocados por tiros. Todos foram encaminhados para o Hospital Militar de Homs, segundo apurou à Efe.

De acordo com a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos garantiu em comunicado que o ataque teve como objetivo três veículos que transportavam soldados das tropas oficiais que voltavam para casa em razão das festas do Ano Novo.

Segundo com a organização não governamental, que é baseada no Reino Unido, o número de mortos é de 30 e o de feridos é de 15.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos ainda aponta que, nos últimos 12 meses, o Estado Islâmico provocou a morte de 780 integrantes das tropas sírias e de milícias aliadas no deserto do centro do país, sem contar o ataque de hoje.

Em 23 de março de 2019, o EI foi derrotado em seu último reduto, no leste da Síria, após cinco anos de expansão do "califado", embora ainda detenha algumas posições em partes do deserto do país e em pontos de várias províncias.