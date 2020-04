Um ataque realizado pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI) resultou na morte de 18 integrantes do Exército da Síria no deserto de Al Sujna, na província de Homs, segundo informou nesta quinta-feira a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

De acordo com a entidade, que tem sede em Londres e coleta dados sobre o conflito no país, homens do EI fizeram uma emboscada contra os militares, que foi respondida por aviões da Força Aérea da Rússia, que atua na região dando apoio ao governo de Bashar al-Assad.

Ainda conforme indicou o Observatório, além dos 18 militares, 11 extremistas também perderam a vida durante as ações de ataque e contra-ataque. A própria ONG admite que o número de vítimas pode ser maior, embora não tenha dado mais detalhes.

O governo da Síria, por sua vez, não se manifestou para confirmar ou desmentir o atentado atribuído ao Estado Islâmico.

Embora tenha sido derrotado em março do ano passado, o grupo jihadistas mantém posições no deserto do país asiático, que empreende as províncias de Homs e Deir al Zur. O regime de Al-Assad atua com forças na região e recebe apoio da Rússia.