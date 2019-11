O Ministério da Defesa do Iraque anunciou nesta terça-feira que o Exército matou dez supostos integrantes do Estado Islâmico (EI) durante uma operação realizada no leste do país, em área de população curda.

A região está sob o controle do regime iraquiano, onde as tropas seguem lutando contra os jihadistas, dois anos após a expulsão dos grupos que exerciam domínio.

De acordo com as informações do Ministério da Defesa do Iraque, aviões do Exército realizaram um bombardeio em local identificado como esconderijo do EI, no noroeste da província de Diyala, já próximo a fronteira do Irã.

Segundo comunicado oficial, dez "membros terroristas" do EI, que portavam armas e munição, morreram na ofensiva, enquanto outros quatro perderam a vida em confrontos com militares iraquianos que entraram por terra no lugar do ataque.

Um deles era um homem-bomba, que se detonou durante o embate, apontou o Ministério da Defe.

Segundo uma fonte do Comando de Operações de Diyala, que pediu para não ser identificada, seis soldados ficaram feridos durante os confrontos com os jihadistas.

O Estado Islâmico, por sua vez, divulgou comunicado através das redes sociais que integrantes do grupo atacaram uma unidade de infantaria do Exército do Iraque e feriram seis soldados.