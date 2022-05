Ao menos três pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um ataque cometido nesta quinta-feira na cidade de Elad, em Israel, segundo o serviço nacional de emergências médicas Magen David Adom.

Testemunhas contaram que o ataque foi realizado por pelo menos duas pessoas, uma com uma arma e outra com uma faca ou outro objeto cortante, segundo a polícia local, que iniciou uma operação de busca aos autores do crime.