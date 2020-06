Pelo menos uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas, incluindo dois menores de idade, nesta quinta-feira, após um homem atacá-las com uma faca dentro de uma escola primária na cidade de Vrutky, no norte da Eslováquia, sendo, em seguida, morto a tiros por policiais.

"A polícia utilizou meios coercitivos e armas contra o agressor adulto, com ele sendo morto em seguida", disse o comunicado da polícia eslovaca, ao relatar o incidente.

Segundo uma testemunha, o criminoso de 22 anos era um ex-aluno da escola que entrou violentamente no local às 10h (horário local, 5h de Brasília).

Após esfaquear um professor, ele foi baleado a uma distância de 200 metros do estabelecimento, disse Michal Slivka, porta-voz da polícia, à emissora de TV "TA3".

Os motivos do ataque ainda são desconhecidos.

Quatro das cinco pessoas feridas estão internadas em um hospital local, incluindo duas crianças, disse Slivka, sem informar sobre o estado de saúde dos pacientes.

O chefe de polícia, assim como o ministro do Interior e o presidente do Parlamento, foram ao local do incidente, enquanto a presidente, Zuzana Caputova, expressou suas condolências às vítimas e seus parentes e descreveu o crime como "perverso".

"Estou profundamente triste com a tragédia em Vrutkuy. Minhas profundas condolências às famílias das vítimas e meu apoio às crianças, professores e policiais afetados", disse Caputova.