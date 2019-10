Uma pessoa morreu e dez ficaram feridas, pelo menos, durante um ataque realizado, supostamente, com arma branca em uma escola localizada na cidade de Kuopio, na região central da Finlândia, segundo veiculou a imprensa local.

O homem apontado como autor do ataque foi detido pela polícia. Ele é um dos que se feriram ,de acordo com as primeiras informações do caso.