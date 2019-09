Pelo menos cinco pessoas morreram neste sábado e outras 21 ficaram feridas em um ataque a tiros no oeste do estado americano do Texas, onde o suposto autor foi morto por policiais.

O chefe da polícia da cidade de Odessa, Michael Gerke, disse em entrevista coletiva que o autor dos disparos atirou de dentro de um veículo contra as vítimas. Ele afirmou que o suspeito é um homem branco de cerca de 30 anos e descartou a possibilidade de haver um segundo atirador, como haviam informado a princípio as autoridades.