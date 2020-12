Ao menos 22 pessoas foram mortas e 50 ficaram feridas nesta quarta-feira em um ataque que causou três explosões no aeroporto de Aden, no Iêmen, no momento da chegada de ministros do recém-formado governo de união nacional, que conta em parte com integrantes separatistas do sul do país.

O governo iemenita internacionalmente reconhecido, cujos membros escaparam ilesos do ataque, atribuiu a autoria do ataque a insurgentes houthis, com quem está em guerra desde o final de 2014. Porém, eles negaram ter participado do ato terrorista e prestaram solidariedade às vítimas, além de terem condenado o que chamaram de "facções mercenárias" pelo atentado.