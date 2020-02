Pelo menos seis pessoas foram mortas e 12 ficaram feridas em um ataque suicida no oeste de Cabul, perto de uma academia militar, segundo informações fornecidas à Agência Efe pela porta-voz adjunta do Ministério do Interior, Marwa Amini.

"Como resultado do ataque de hoje no PD-5 (área da capital), seis pessoas, incluindo quatro membros das forças de segurança e dois civis, foram mortas e 12 ficaram feridas, incluindo cinco civis", disse a fonte oficial, que acrescentou que o número de vítimas pode aumentar.

Um suicida detonou os explosivos que transportava por volta das 7h05 (local, 23h35 de segunda-feira em Brasília) na região de Charah-e-Qambar, do Distrito de Polícia 5, perto da academia militar Marhall Fahim. Até agora, nenhuma organização armada reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

No último dia 25, pelo menos um civil foi morto e outros quatro feridos em uma explosão na capital afegã, que tem estado relativamente calma há várias semanas em comparação com os ataques que a abalaram no ano passado e mataram dezenas de pessoas.

O ataque de hoje acontece em meio a uma nova rodada de conversações de paz no Catar entre uma delegações americana e os talibãs, com Washington exigindo um compromisso demonstrável dos insurgentes para reduzir a violência antes da assinatura de um possível acordo de paz.

Em setembro passado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interrompeu abruptamente as negociações de paz iniciadas há um ano em Doha após a morte de um soldado americano em um ataque talibã em Cabul, e só as retomou três meses depois.