Paris, 21 jun (EFE)-. Um transporte militar do exército da França pertencente à força Barkhane foi atacado nesta segunda-feira no Mali por um veículo com um motorista suicida que, ao detonar os explosivos, feriu vários membros do comando assim como alguns civis, segundo informou o Ministério da Defesa francês, que não especificou o número de feridos.

No momento do ataque, cuja autoria não foi informada até agora, os militares estavam em uma missão de reconhecimento para proteger os arredores da Base Operacional Avançada que o exército francês possui perto da cidade de Gossi, no Mali.