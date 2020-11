Uma ação terrorista que se prolongou por cerca de cinco horas nesta segunda-feira contra a Universidade de Cabul, no Afeganistão, deixou pelo menos 19 vítimas, conforme indica balanço oficial das autoridades locais.

"O ataque terminou com a morte dos três terroristas. Lamentavelmente, outras 19 pessoas morreram e 22 acabaram ficando feridas", afirmou o porta-voz do Ministério do Interior do país, Tariq Arian, por meio de comunicado.