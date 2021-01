Mais de 80 pessoas morreram na Etiópia em ataques recentes cometidos por homens armados no estado de Benishangul-Gumuz, mesma região onde mais de 200 pessoas foram assassinadas em dezembro do ano passado, informou à Agência Efe a Comissão Etíope de Direitos Humanos.

De acordo com Arone Masso, assessora de imprensa da comissão, entre as vítimas desses ataques havia pessoas com idades entre dois e 45 anos. O porta-voz do governo regional, Melese Beyebe, confirmou que os ataques ocorreram no dia 12 nas localidades de Dibate e Guba.