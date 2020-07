Pelo menos 40 pessoas morreram nesta quarta-feira por conta de dois ataques realizados por grupos rebeldes na província de Ituri, na República Democrática do Congo (RDC), segundo informações de ativistas da sociedade civil à Agência Efe.

O primeiro ataque ocorreu na cidade de Banyali Kilo, após uma incursão armada na aldeia de Bunzenzele por milicianos da Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo (Codeco), uma das dezenas que operam no nordeste do país.