Pelo menos 51 pessoas foram mortas em ataques de um grupo de homens armados a quatro aldeias no estado de Kaduna, no noroeste da Nigéria, de acordo com informações divulgadas pelas autoridades nesta segunda-feira.

Os autores dos atentados invadiram as aldeias vizinhas logo cedo neste domingo, pouco depois da convocação muçulmana para a oração. Eles incendiaram casas, saquearam propriedades e levaram comida, de acordo com o jornal "Nigerian Daily Trust".

O vereador de Kerawa Ward, área onde estão localizadas as aldeias, Malam Dayyabu Kerawa, disse ao periódico que os 51 mortos foram enterrados ainda na tarde deste domingo, e os feridos foram levados para o hospital.

"Não sabemos quem eram, apenas que chegaram às aldeias e começaram a atirar nas pessoas", relatou o vereador, acrescentando que os ataques demoraram a ser relatados porque não há cobertura telefônica nos locais afetados.

O porta-voz da polícia de Kaduna, Mohammed Jalige, confirmou os assassinatos à Agência Efe por telefone, mas não forneceu detalhes.

No dia 12 de fevereiro, pelo menos 21 pessoas foram mortas na aldeia de Bakali, também no estado de Kaduna, quando bandidos invadiram a área e mataram 16 membros da mesma família e mais cinco pessoas.

Nessas áreas anteriormente houve sequestros e conflitos entre pastores semi-nômades e agricultores locais por disputas de terra, além de morte de gado.

Os Fulani, um grupo étnico semi-nômade que professa a fé muçulmana, utilizam os campos dos agricultores locais como pasto para o seu gado, causando disputas que se tornaram mais agudas em 2017, após a aprovação de uma lei que proíbe o pastoreio ao ar livre, irritando os pastores, que se recusam a ficar confinados aos ranchos.

A isso se soma a degradação do campo pelas mudanças climáticas e a violência jihadi do grupo Boko Haram, no norte e nordeste da Nigéria, que obrigou os pastores a se mudarem para o sul, onde vivem os agricultores cristãos. EFE

po-ime/dr