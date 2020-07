Pelo menos 220 civis foram mortos na semana passada durante uma série de ataques entre grupos armados na República Democrática do Congo (RDC), de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira por deputados provinciais na área.

Os ataques ocorreram na quinta e sexta-feira da semana passada na cidade de Kipupu e em outras aldeias da província de Kivu do Sul, como resultado de confrontos entre a coalizão Ngumino, composta por membros do grupo étnico Banyamulenge (tutsis de origem ruandesa), e as milícias locais de autodefesa Mai Mai.

"Atualmente, segundo fontes locais, mais de 220 pessoas foram massacradas, mulheres estupradas, várias casas queimadas e gado roubado em (a área de) Kipupu, setor de Itombwe, território de Mwenga, durante a noite de 16 a 17 de julho de 2020", denunciaram 30 deputados em uma declaração conjunta.

Emo ya Mimbondo, um dos deputados provinciais, confirmaram à Agência Efe que, além das mortes, "150 pessoas estão desaparecidas, incluindo 45 crianças. Assim como 400 vacas, 26 cabras e 134 ovelhas foram roubadas".

"(Estamos) preocupados com a paz, a unidade e o desenvolvimento de nossa província, diante dessa situação macabra e preocupante, que não nos deixa indiferentes, como representantes eleitos do povo e que condenamos veementemente", enfatizaram os 30 legisladores, pedindo ao governo central uma ajuda "urgente" para as vítimas.

A coalizão Ngumino acusa os Mai Mai de atacar os Banyamulenge que vivem em campos para pessoas deslocadas na área, motivo pelo qual às vezes lançam ofensivas contra as comunidades onde vivem membros dessas milícias.

O Exército confirmou os ataques de Ngumino, mas não divulgou números de vítimas. "Estamos fazendo todo o possível para restaurar a segurança", disse o porta-voz militar do Kivu do Sul, capitão Dieudonne Kasereka, citado pelo jornal local "Actualité".

O leste e o nordeste da RDC passaram anos em um longo conflito entre numerosos grupos rebeldes, que semeiam diariamente o terror entre a população local, apesar da presença do Exército congolês e das forças de Monusco, uma missão que já mobilizou mais de 18 mil soldados no país.