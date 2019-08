Diferentes pontos da cidade de Kunduz, no norte do Afeganistão, foram atacados na madrugada deste sábado por talibãs, provocando um confronto com as forças de segurança locais que se estendeu durante toda a noite e que deixou ao menos 26 mortos, de acordo com fontes oficiais.

A ofensiva contra Kunduz ocorre enquanto o grupo insurgente negocia com os Estados Unidos, em processo mediado pelo Catar, um acordo de paz para pôr fim ao conflito no país.