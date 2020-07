Pelo menos dez pessoas foram mortas e outras 40 ficaram feridas em um ataque com carro-bomba no leste do Afeganistão nesta quinta-feira, pouco antes do início de um cessar-fogo de três dias entre o governo e o Talibã sobre o início do Eid-ul-Adha, o festival muçulmano do sacrifício.

Em um breve comunicado, o Ministério do Interior informou que ataque ocorreu por volta das 19h40 (local, 12h10 de Brasília) em Pul-e-Alam, capital da província de Logar, enquanto as forças de segurança inspecionavam veículos em uma área movimentada antes do início do festival.