Um atentado terrorista com um carro-bomba contra um quartel do Exército da Colômbia na cidade de Cúcuta, no leste do país, deixou nesta terça-feira 36 feridos, incluindo dois civis, informou o ministro da Defesa, Diego Molano.

Ainda de acordo com ele, a primeira hipótese de autoria do ataque apontada pela investigação é de que foi cometido por membros da guerrilha Exército da Libertação Nacional (ELN), embora também estejam sob suspeita "dissidentes das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) e dos GAO (Grupos Armados Organizados)".