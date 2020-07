Um atentado realizado próximo a uma das sedes da principal agência de inteligência do Afeganistão, realizado nesta segunda-feira e reivindicado pelos talibãs, deixou, pelo menos, 14 mortos e 63 feridos.

A ação aconteceu por volta de 11h locais (3h30 de Brasília), na cidade de Aybak, na província de Samangan, no norte do país, nos arredores do escritório regional da Direção Nacional de Segurança (NDS).