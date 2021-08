Um atentado contra uma procissão realizada por pessoas da minoria xiita no leste do Paquistão deixou, pelo menos, três mortos e cerca de 50 feridos, de acordo com informações apuradas pela Agência Efe.

O ato, realizado para celebrar o mês do Muharram, acontecia na cidade de Bahawalnagar, na província de Punjab, quando às 9h45 pela hora local (1h45 de Brasília), foi registrada uma explosão, afirmou o policial Fayyaz Hussain.