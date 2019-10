8 out 2019

EFE Cabul 8 out 2019

Pelo menos 23 estudantes ficaram feridos, a maioria mulheres, em um atentado com bomba cometido nesta terça-feira em uma sala de aula de uma universidade em Ghazni, capital da província de mesmo nome, no sul do Afeganistão.

A explosão aconteceu por volta das 9h40 (horário local; 2h10 GMT) durante uma aula na Faculdade de Literatura da Universidade de Ghazni, informou à Efe o porta-voz do governador provincial, Arif Noori.