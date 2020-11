O atentado realizado nesta quarta-feira contra um ato de comemoração pelo aniversário do fim da Primeira Guerra Mundial, realizado em Jidá, na Arábia Saudita, deixou dois feridos, de acordo com informações divulgadas pelo porta-voz da província de Meca, Sultan al Dosari.

"Nesta manhã, as autoridades de segurança começaram as investigações por um ataque covarde feito enquanto vários cônsules acompanhavam um evento em Jidá, que deixou dois feridos leves, um funcionário do consulado grego e um agente de segurança saudita", indicou a fonte, por meio de comunicado.