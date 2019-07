Pelo menos três policiais foram mortos e outros 12 ficaram feridos em um ataque suicida com carro-bomba contra um prédio do governo na província de Ghazni, no leste do Afeganistão.

O ataque ocorreu na sexta-feira quando um suicida explodiu um veículo militar Humvee na entrada de um complexo do governo no distrito de Aab Band, disse à Agência Efe, o porta-voz do governador provincial, Aref Noori.