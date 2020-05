Pelo menos 24 pessoas morreram e 67 outras ficaram feridas em um atentado suicida, nesta terça-feira, durante funeral de um comandante da polícia na província de Nangarhar, no leste do Afeganistão.

"Como resultado do atentado suicida, 24 participantes do funeral morreram e outros 67 ficaram feridos", disse em comunicado, o gabinete do governador da província, completando que alguns dos feridos estão "em estado crítico".