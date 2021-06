Pelo menos 13 soldados somalis morreram nesta terça-feira na capital da Somália, Mogadíscio, e outros sete ficaram feridos após a ação de um homem-bomba na entrada do campo de treinamento militar General Dhagabadan.

Segundo disse o policial Mohamed Adam à Agência Efe, o criminoso - que se vestia como outro recruta - não entrou no campo, mas detonou o colete de explosivos que usava sob as roupas na fila de entrada do complexo, localizado na zona sul da capital.