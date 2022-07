O autor do tiroteio ocorrido nesta segunda-feira em um desfile de Dia da Independência dos Estados Unidos na pequena cidade de Highland Park, no estado de Illinois, estava em um terraço quando abriu fogo contra a multidão, de acordo com o comandante da polícia local, Chris O'Neill.

O atirador, que ainda está em fuga, usou um "fuzil de alta capacidade" para fazer os disparos, um ato "muito aleatório" e "muito intencional", acrescentou Chris Covelli, subchefe do Escritório do Xerife do Condado de Lake - do qual Highland Park faz parte.