Uma mulher morreu com um tiro na cabeça e outras três pessoas ficaram feridas no ataque cometido nesta segunda-feira na Universidade de Heidelberg, no sudoeste da Alemanha, por um homem armado que invadiu uma aula, abriu fogo indiscriminadamente e depois se matou.

O atirador era um aluno da instituição, carregava uma mochila com várias armas e fugiu após os primeiros disparos. Ele foi encontrado morto pouco depois, no jardim botânico do campus, disse o porta-voz da polícia local, Stefan Wilhelm, à rede de televisão pública "ZDF".