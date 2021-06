A atividade econômica do México cresceu 22,3% em abril, em relação ao mesmo mês do ano passado, devido ao aumento da atividade industrial e de serviços, de acordo com dados oficiais divulgados nesta sexta-feira.

O Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi) afirmou em comunicado que esse avanço no Indicador Global de Atividade Econômica (Igae) é resultado do aumento do setor industrial (36,6%) do setor de serviços (17,9%), enquanto o setor agropecuário diminuiu (-0,7%).