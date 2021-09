O Serviço de Reabilitação Nacional do Equador (SNAI) anunciou nesta quarta-feira a redução ao mínimo das atividades administrativas do presídio de Guayaquil em que ocorreu ontem um conflito entre presos que deixou 30 mortos e 47 feridos.

"Diante dos fatos registrados no Centro de Prevenção de Liberdade Penitenciária Número 1 e como medida preventiva, se decidiu pela suspensão das atividades administrativas não prioritárias por 48 horas do complexo penitenciário de Guayas", informou o SNAI através do Twitter.