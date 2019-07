A ativista ambiental sueca Greta Thumberg navegará do Reino Unido aos Estados Unidos, e depois ao Chile, em um veleiro que não emite poluentes, segundo anunciou nesta segunda-feira a líder do movimento contra a crise climática no Twitter.

A embarcação será pilotada pelo velejador alemão Boris Herrmann e por Pierre Casiraghi, filho da princesa Caroline de Mônaco, ambos integrantes da equipe Malizia.