Dezenas de ativistas ambientais bloquearam nesta terça-feira em Wolfsburg (Alemanha) a passagem de um trem de mercadorias com novos veículos do grupo Volkswagen para denunciar o papel do setor automotivo na crise climática.

Segundo explicou a polícia alemã, a ação aconteceu durante a tarde perto da sede central da Volkswagen em Wolfsburg (centro da Alemanha), quando várias pessoas bloquearam os trilhos por onde circulam os trens com mercadorias do maior fabricante europeu de automóveis.