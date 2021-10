13 out 2021

EFE Havana 13 out 2021

Ativistas cubanos farão uma manifestação em Havana, no dia 15 de novembro, conforme anunciou nesta quarta-feira uma de suas lideranças, apesar do governo ter negado um pedido de realização da iniciativa por considerá-la "ilegal".

"Nossa decisão é que vamos marchar. Não estamos convocando. Vamos marchar e com aqueles que quiserem participar", disse à Agência Efe o dramaturgo Yunior García Aguilera, principal nome do grupo Arquipélago, uma comunidade on-line heterogênea que propôs o ato do dia 15 de novembro.