Um grupo de ativistas utilizou máscaras do ex-jogador argentino Diego Maradona nesta quinta-feira, na cidade de Nápoles, na Itália, onde acontece reunião do G20 sobre o meio-ambiente.

O protesto batizado "Marca o campo, Argentina", convocado pela ONG Avaaz, aconteceu em uma praça da cidade que foi batizada com o nome do antigo camisa 10 do Napoli e da seleção argentina, que morreu no ano passado, aos 60 anos.