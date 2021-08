A velocista bielorrussa Krystsina Tsimanouskaya, que recebeu asilo político na Polônia, revelou nesta quinta-feira que conversou com os pais e que confia que nada de mal acontecerá com eles, após ter fugido do que classificou de uma "tentativa de sequestro" do governo de Aleksandr Lukashenko.

Mais cedo, o vice-ministro de Relações Exteriores polonês, Marcin Przydacz, garantiu que a atleta, que competiria nos 200m rasos do atletismo nos Jogos Olímpicos de Tóquio, está "em um lugar seguro" e em boas condições.